Ist Cheyenne Ochsenknecht (19) wirklich wieder in festen Händen? In den vergangenen Jahren hatte die Tochter von Uwe (63) und Natascha Ochsenknecht (54) ihr Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten: Nach der Trennung von Kicker Jean Ghafourian (21) schien das Model als Single-Lady durchs Leben zu gehen. Das könnte nun vorbei sein – denn auf Social Media sorgte die Blondine mit einem verschmusten Bild für Spekulationen!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 19-Jährige am Dienstagabend eine Frage-Antwort-Runde mit ihren Followern. Auf die Nachfrage, ob sie einen neuen Freund habe, postete Cheyenne ein Bild, das zwei ineinander verschlungene Hände zeigt – wohl ein eindeutiges Ja! Weitere süße Details verriet die "7 Töchter"-Darstellerin jedoch bisher nicht.

Sollten die Gerüchte stimmen, wäre Cheyenne zumindest nicht die einzige Frau in ihrer Familie, die in einer frischen Beziehung steckt. Auch ihre Mama Natascha hatte erst im Herbst vergangenen Jahres stolz ihren neuen Freund Oliver Schuhmann präsentiert – zur großen Freude ihrer Jüngsten: "Ich habe sie lange nicht mehr so lachen sehen", schwärmte Cheyenne im Oktober im Promiflash-Interview von der Romanze ihrer Mutter.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Instagram / Cheyenne Ochsenknecht Cheyenne Ochsenknecht via Instagram

AEDT/WENN.com Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

