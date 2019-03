Kann er seine Finger einfach nicht bei sich behalten? Vor wenigen Wochen setzte Khloe Kardashian (34) ihren untreuen Freund erneut vor die Tür. Tristan Thompson (27), der schon während ihrer Schwangerschaft fremdgegangen sein soll, hat seine jetzige Ex-Freundin mit Jordyn Woods (21) betrogen. Während Khloe selbst aus allen Wolken gefallen sein soll, scheint einige das erneute Fremdgehen nicht mehr zu schocken: Tristan hat angeblich Probleme damit, treu zu sein!

In einem Interview mit Hollywood Life plauderte ein Bekannter, der dem Basketball-Profi sehr nahe stehen soll, jetzt aus: “Tristan hat schon immer Schwierigkeiten damit gehabt, in einer festen Beziehung zu bleiben.” Unerwartet komme der Skandal mit Jordyn für die Quelle also nicht. Der 27-Jährige “hatte immer ein wanderndes Auge”. Obwohl mittlerweile jeder weiß, dass Tristan die Schuld an dem Liebesaus trägt, sei sich der Insider sicher, dass er Khloe dennoch weiter in der Gegenwart seiner Kumpels erwähnen und damit prahlen werde, dass er mit ihr zusammen gewesen ist.

Bevor die Beziehung zu Khloe vor rund zwei Jahren offiziell geworden war, war Jordan Craig die Frau an Tristans Seite. Die Influencerin soll schwanger gewesen sein, als ihr Partner bereits mit der Unternehmerin angebandelt hat. Nach dem Bekanntwerden der Trennung hatten einige Fans sich deshalb über Khloe lustig gemacht: Sie waren der Meinung, dass die 34-Jährige nun einfach nur das Karma einhole.

Photographer Group / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson in Los Angeles

Anzeige

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

Anzeige

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de