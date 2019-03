Die Umstände von Luke Perrys Tod werden nun immer klarer! Am 28. Februar erlitt der Riverdale-Star einen schweren Schlaganfall. Nachdem knapp eine Woche lang Unklarheit darüber geherrscht hatte, ob er sich noch einmal erholen würde, verstarb der einstige Beverly Hills, 90210-Darsteller schließlich an den Folgen seiner akuten Erkrankung. Er wurde nur 52 Jahre alt. Jetzt wurden weitere Details über die Tragödie bekannt: Der Notruf nach Lukes Schlaganfall wurde teilweise veröffentlicht!

Der Anruf, dessen genauer Wortlaut UsWeekly vorliegen soll, sei aus dem Haus des Schauspielers in Sherman Oaks getätigt worden. Die Anruferin, die bisher nicht identifiziert werden konnte, soll in dem kurzen Telefonat inständig darum gebeten haben, dass sich die Sanitäter "unbedingt beeilen" und "aufs Gas treten". Der Notruf-Mitarbeiter habe die Frau derweil dazu angewiesen, Lukes Atmung zu kontrollieren, sich nicht von der Stelle zu rühren und sich wieder zu melden, sollte sich sein Zustand noch weiter verschlimmern. Zudem soll er sie darauf hingewiesen haben, Tiere gegebenenfalls aus dem Raum zu entfernen.

Luke wurde kurz darauf ins St. Joseph's Hospital im kalifornischen Burbank gebracht. Wie der Manager des TV-Darstellers dem Onlinemagazin berichtet haben soll, sei Luke bereits kurz nach seiner Ankunft in der Klinik sediert worden – in der Hoffnung, sein Gehirn würde sich dadurch erholen. Trotz aller Bemühungen verstarb der Synchronsprecher letztendlich jedoch am 4. März.

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Luke Perry, Schauspieler

Anzeige

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA "Riverdale"-Star Luke Perry

Anzeige

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Luke Perry, Schauspieler und Snychronsprecher

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de