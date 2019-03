Wie originell sind die Tattoos von Salvatore Vassallo? Der gebürtige Rheinländer und die XXL-Kunstwerke auf seinem Körper sind derzeit im TV zu bewundern: Salva nimmt meist leicht bekleidet an der Fremdgeh-Show Temptation Island teil und zeigt den anwesenden Ladys unter anderem nur allzu gern, was er unter der Haut hat. So stark verziert sticht Salva nämlich auch ordentlich unter den Kandidaten heraus. Nun melden sich allerdings die ersten Kritiker des 25-Jährigen mit einem fiesen Verdacht: Seine großflächigen Tintenbilder sollen vom Insta-Model Sonny Henty kopiert sein! Gegenüber Promiflash äußert sich der Essener jetzt zu den Vorwürfen!

Sonny verzückt mittlerweile über 52.000 Instagram-Follower mit seinem durchtrainierten und vor allem fast vollständig tätowierten Body. Aber versucht Salvatore wirklich ein genaues Abbild des einstigen Boxers Sonny zu werden? Promiflash hakt genau bei ihm nach – und dabei gibt Salvatore durchaus zu, sich aus dem Internet Ideen eingeholt zu haben: "Und diese habe ich dann in einer eigenen Interpretation von meinem Haus-Tätowierer stechen lassen." Weiter erklärt der Klamottenladen-Besitzer, dass alle seine Motive eine individuelle Bedeutung für ihn hätten und betont schließlich: "Ein Sonny ist mir nicht bekannt."

Beim Vergleich von Sonny und Salvatore fällt aber auf: Der Brite hat nicht nur ein recht identisches Brust-Piece – seine Arme, Rücken und Bauch sind ebenfalls mit filigranen Bildern geschmückt. Will nun also auch das TV-Gesicht noch eine Erweiterung seines Oberkörper-Gemäldes? "Ich plane meine Tattoos nicht lange im Voraus. Sobald ich wieder die Idee habe, ein Ereignis in meinem Leben zu einem Tattoo zu verewigen, werde ich spontan handeln", gibt er zu verstehen. Ob andere Leute ähnliche Motive haben, sei ihm außerdem egal: "Ich habe damit kein Problem."

TVNOW / Sergio del Amo Salvatore, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / sonnyhenty Sonny Henty, Tattoo-Model

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Teilnehmer bei "Temptation Island"

