Baby-News aus Bichlheim: Larissa Marolt (26) alias Alicia Lindbergh ist in Sturm der Liebe schwanger! Nach ihrer Traumhochzeit im vergangenen Herbst kehrte sie mit ihrem Mann Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36) Anfang März für einige Folgen in die Telenovela zurück. In der Vorschau wurde bereits angeteasert, dass die Ärztin "eine überraschende Nachricht" für ihren Ehemann bereithält. Und nun ist klar, was das süße Geheimnis ist: Alicia und Viktor erwarten Nachwuchs.

Um ihrem Gatten mitzuteilen, dass sie ein Kind bekommen, hat sich die Blondine in der vergangenen Folge einen speziellen Moment ausgesucht. Nach der Hochzeit seines Bruders Boris (Florian Frowein, 30) unternimmt Viktor mit seiner Liebsten einen Reitausflug zu der Stelle, wo er ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Von romantischen Gefühlen übermannt, lässt Alicia an dem Ort die Baby-Bombe platzen: "Ich bin total glücklich. Heute ganz besonders, dafür gibt es vielleicht einen klitzekleinen Grund." Nach einem Moment der Verwirrtheit fällt bei Viktor der Groschen: Er wird Vater!

Nicht nur wegen dieser Story-Line war die kurzzeitige Rückkehr eine besondere Angelegenheit für Larissa: "Man muss tatsächlich sagen, es war meine erste große Rolle bei ‘Sturm der Liebe’. Die erste Hauptrolle in meinem Leben, in einer Serie und ich habe gemerkt, dass es gut ankam, dass ich positives Feedback erhalten habe und auch als Schauspielerin respektiert wurde", verriet sie gegenüber Promiflash. Außerdem habe sie am Set privat viele Freundschaften geknüpft.

