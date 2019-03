Steht das erste Foto vom Gesicht ihres Söhnchens bevor? Annemarie Carpendale (41) und Ehemann Wayne Carpendale (41) teilen zwar gerne Einblicke in ihren Alltag als Eltern, halten sich aber mit Kinderfotos zurück: Das Antlitz ihres Sohnemanns durften die Fans noch nicht bewundern. Nun teilte die Moderatorin aber ein paar Schnappschüsse, auf denen ihre Follower so viel wie noch nie von dem Kleinen zu sehen bekommen.

Familie Carpendale genießt aktuell eine Auszeit auf Hawaii und versorgt ihre Fans auch im Paradies mit Fotos. Nach einem süßen Ausflugs-Pic gibt es nun Aufnahmen zu sehen, auf denen sich Mama Annie im Sand räkelt – daneben stopft sich ihr Sohn fröhlich Sand in den Mund und ist fast von vorne zu sehen. "Mami posiert, Mini mampft", kommentierte die 41-Jährige ihre Bilderreihe, in der sie trotz heißer Posen im knappen Bikini neben ihrem Filius glatt in den Hintergrund gerät.

Dass der kleine Mann, dessen Namen Wayne und Annemarie noch geheim halten, nach Herzenslust matschen und mitreisen darf, gefällt den Fans. "Ich finde es toll, dass ihr den Mini C überall mit hinnehmt! Nicht wie andere Promis, die sich nach drei Wochen mal eine Auszeit nehmen müssen und ohne ihr Baby weg müssen", spielte eine Kommentatorin vermutlich auf den babyfreien Urlaub von Sophia Vegas (31) und Daniel Charlier an. Annie antwortete gelassen: "Ich find' immer: Jeder, wie er meint! Aber freu' mich natürlich über deinen 'Zuspruch'."

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn auf Hawaii

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale

