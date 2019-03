Let's Dance-Juror Joachim Llambi (54) ist für seine strenge Art bekannt! Erst im vergangenen September gab der 54-Jährige das Beziehungs-Aus mit Gattin Ilona bekannt. Wenige Woche später bestätigte der Duisburger dann seine neue Liaison mit der 37-jährigen Rebecca Rosenschon. In einem Interview verriet Joachim, dass er nicht nur als Juror, sondern auch privat ein Verfechter von Kritik sei. Aber wie ist der Halb-Spanier als Papa? Katharina Llambi spricht nun über das Verhältnis zu ihrem Stiefvater!

Im Gespräch mit Bunte stellt die 19-Jährige fest: "Streng genommen ist Joachim mein Stiefvater. Aber ich mag dieses Wort nicht. Ich habe zwei Papas." Katharina könne mit allen Problemen zu ihm kommen. "Er ist immer ehrlich. Niemand kann einem so klar die Realität vor Augen führen", führt das Nachwuchs-Model aus. Außerdem sei Joachim gar nicht so knurrig, wie es vielleicht einige Let's Dance-Zuschauer vermuten würden. Der ehemalige professionelle Turniertänzer hat ebenfalls nur gute Worte für seine Tochter Katharina übrig: "Ich kenne kein Kind, das so höflich, entspannt, lieb und umgänglich war und ist, wie sie." Sogar in der Pubertät habe sie nie gemosert und sei nie aufmüpfig gewesen.

Zuletzt sprach Joachim über seine eigene Kindheit – und die sei nicht immer ganz einfach gewesen. "Mein Vater ist früh verstorben. Damals war ich 19. Allerdings war er acht Jahre ein Pflegefall. Als ich elf war, erkrankte er an einem Hirntumor", gab er preis.

Florian Ebener/Getty Images Juror Joachim Llambi im "Let's Dance"-Finale 2018

WENN Joachim Llambi und seine Tochter Katharina bei der "Wendy 2"-Premiere in Köln

Getty Images Joachim Llambi im August 2018

