Erst im September vergangenen Jahres gab Joachim Llambi (54) nach 13 gemeinsamen Jahren die Trennung von seiner Ehefrau Ilona bekannt. Doch lange blieb der Let's Dance-Juror nicht allein. Schon zwei Monate später zeigte er sich mit einer neuen Frau an seiner Seite. Rebecca Rosenschon heißt seine neue Partnerin, mit der der gebürtige Spanier seit drei Monaten auf Wolke sieben schwebt. Wie verliebt die beiden Turteltauben sind, konnte bei einem gemeinsamen Auftritt der beiden nun jeder sehen!

Bei der gestrigen Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Düsseldorf strahlten der 54-Jährige und seine neue Freundin um die Wette und zeigten allen, wie glücklich sie miteinander sind. Über seine Liebste schwärmte der Fernsehmoderator in einem Interview mit RTL bereits vor einiger Zeit: "Sie ist eine fantastische Frau, mit allem, was sich ein Mann wünscht." Sein Liebesglück steht dem Moderator aber auch jetzt noch ins Gesicht geschrieben!

Im Rahmen des Events hatte der ehemalige Turniertänzer jedoch noch einen weiteren Grund zum Strahlen. Seine Show "Let's Dance" wurde als bestes Primetime-Format gekrönt und erhielt einen der begehrten Preise. Sichtlich stolz posierten das TV-Gesicht und sein Jurykollege Jorge Gonzalez (51) anschließend mit ihren Trophäen für die Fotografen.

Getty Images Joachim Llambi mit seiner Freundin Rebecca Rosenschon

Getty Images Joachim Llambi und Jorge Gonzalez, "Der Deutsche Fernsehpreis 2019"

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi

