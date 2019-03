Sie bringt Timur Bartels (23) wieder zum Strahlen! Vor Kurzem gab der Club der roten Bänder-Star bekannt, dass es wieder eine Frau an seiner Seite gibt: Freundin Michelle stand dem Schauspieler nach dem Tod seines Vaters bei. Timur widmete der hübschen Brünetten darum bereits liebevolle Dankesworte. Jetzt zeigte er der ganzen Welt, wie verknallt er in seine Michelle ist – süße Küsse inklusive!

Am Dienstag besuchte der 23-Jährige in Berlin die Europa-Premiere des Films "Head Full of Honey", der US-Neuverfilmung von Til Schweigers (55) Streifen "Honig im Kopf". Über den roten Teppich schritt Timur dabei noch solo, doch später gesellte sich Michelle zu ihm. Die beiden konnten weder Hände noch Lippen voneinander lassen und nahmen sich für die Fotografen verliebt in den Arm. Dabei fingen die Kameras nicht nur einen Schmatzer auf seine Wange ein, sondern auch einen Kuss der beiden Turteltauben.

Aufmerksamen Fans dürfte nicht entgangen sein, dass Timur nicht zum ersten Mal mit Michelle zusammen ist: Schon vor 3 Jahren hatten sich die beiden als Paar gezeigt! Im vergangenen Jahr dann war der Serien-Star zwischenzeitlich mit Larissa Sophie Römer liiert, verkündete Anfang November allerdings das Beziehungs-Aus und ist seit Februar offiziell wieder super-happy mit seiner Michelle.

P.Hoffmann/WENN.com Timur Bartels auf der "Head Full of Honey"-Europapremiere in Berlin

Anzeige

AEDT/WENN.com Timur Bartels und Freundin Michelle auf der "Head Full of Honey"-Premiere in Berlin

Anzeige

Instagram / timur_bartels Timur Bartels mit seiner Freundin Michelle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de