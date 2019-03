Er kommt einfach nicht von ihr los! Gerade erst wurde bekannt, dass sich Reality-Sternchen Khloe Kardashian (34) endgültig von ihrem On-Off-Freund und dem Vater ihres Kindes Tristan Thompson (28) getrennt hat. Doch so ganz scheint der Sportler noch nicht von seiner Ex lassen zu können. Neue, sexy Fotos seiner damaligen Partnerin ließen jetzt wieder alte Gefühle hochkommen. Tristan vermisst Khloe und will sie wieder zurück!

Der NBA-Star soll sich derzeit nichts sehnlicher als ein Liebes-Comeback mit der Blondine wünschen. Khloe zeigte sich nämlich bei der Feier ihrer besten Freundin in Las Vegas so glücklich und sexy wie lange nicht mehr – und das schien den Cleveland Cavaliers-Spieler an alte, glückliche Zeiten zu erinnern. So verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life: "Tristan fühlte sich wie ein großer Trottel und bekam sogar ein bisschen Lust, nachdem er Bilder von Khloe sah" und bestätigte weiter: "Jetzt, wo er sie nicht mehr haben kann, will er sie unbedingt zurück."

Ob Khloe dem vermeintlichen Fremdgänger allerdings noch eine Chance gibt, ist fraglich – beinahe zeitgleich zu seinem Reue-Zitat veröffentlichte The Sun ein Statement eines Insiders, der der Familie sehr nahe steht. Und dieses könnte gegensätzlicher nicht sein: "Tristan wollte kein Ehemann sein, er war einfach nicht bereit für die Ehe."

SIPA PRESS Khloe Kardashian 2018 in Kalifornien

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson

Juliano/X17online.com Tristan Thompson, Sportler

