Diese Blondine kennen wir doch schon irgendwoher? Ja, die ehemalige Love Island-Kandidatin Sabrina versucht sich doch tatsächlich in der neuen Fremdgehsendung Temptation Island auf RTL! Ab der kommenden Folge am Sonntagabend wird die gelernte Bürokauffrau als eine der Verführerinnen die Villa der vergebenen Herren aufmischen. Gegenüber Promiflash erklärt Sabi nun exklusiv, warum sie schon wieder ein Liebes-Abenteuer im Fernsehen wagt!

Auf "Love Island" ging Sabrina leer aus – zusammen mit Showpartner Till Adam flog sie nach elf Tagen von der Liebesinsel. Aus der Offenbacherin und dem Ex-Bachelorette-Kandidaten wurde danach auch kein Paar mehr. Aber was verspricht sich Sabi nun von ihrer Versuchungsreise bei "Temptation Island"? "Der Grund ist, dass ich einfach ein super offener Mensch bin, der gerne neue Erfahrungen sammelt. Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen", erklärte sie auf Promiflash-Nachfrage.

Auch Sabrina schlüpft in der Fremdflirt-Show in die Rolle der frechen Verführerin – und genau das scheint die 28-Jährige mächtig gereizt zu haben: "Ich empfinde das Konzept als mega spannend", erklärte sie weiter. Ob die vergebenen Kerle der blonden Versuchung widerstehen können, zeigt sich am kommenden Sonntag um 22:35 Uhr auf RTL.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Love Island, RTL II Till Adam und Sabi, Paar bei "Love Island"

Anzeige

TVNOW / Sergio del Amo Sabrina, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sabrinare__ Sabrina, Reality-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de