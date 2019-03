Anfang des Monats ist Luke Perry (✝52), unter anderem bekannt aus Beverly Hills, 90210, an den Folgen eines schweren Schlaganfalls verstorben, den er knapp eine Woche zuvor erlitten hatte. Kurz darauf wurde die Sterbeurkunde veröffentlicht: Aus dem Dokument geht hervor, dass der Schauspieler bereits am 11. März in Dickson, Tennessee beerdigt worden war. Doch jetzt wurde enthüllt, dass Luke Perrys Grab in Wahrheit woanders liegt!

Laut The Blast seien die Angaben auf seiner Sterbeurkunde nicht ganz korrekt. Auf Anfrage des Onlinemagazins betonte der Besitzer des Dicksoner Friedhofs, auf dem sich das Grab des Riverdale-Darstellers angeblich befinden soll, dass Luke dort definitiv nicht beerdigt wurde – er habe auch keine Ahnung, warum seine Angehörigen diesen Ort angegeben hätten. Der Verstorbene sei zudem auf keinem der weiteren Friedhöfe in Dickson bestattet.

Ein Vertrauter der Familie will wissen, dass die falsche Angabe auf der Urkunde kein Versehen war: "Sie haben den Ort absichtlich nicht preisgegeben", berichtete der Insider The Blast. Mit Erfolg: Bisher ist nicht bekannt, wo Lukes Überreste sich in Wirklichkeit befinden.

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Schauspieler Luke Perry

Anzeige

Getty Images Schauspieler Luke Perry in Las Vegas

Anzeige

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA "Riverdale"-Star Luke Perry, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de