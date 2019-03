Seit ihrem Tod kommen über Prinzessin Diana (✝36) immer mehr Geschichten ans Licht. Obwohl sie bereits vor über 20 Jahren verstarb, gehen auch heute Vertraute und royale Insider mit den unglaublichsten Storys an die Öffentlichkeit. So wie jetzt: Im Haus der britischen Königsfamilie soll einer ihrer Söhne besonders von seiner Mutter bevorzugt worden sein: Diana erzählte einem guten Freund angeblich, dass sie Prinz Harry (34) einfach mehr Aufmerksamkeit geben wollte – und musste.

Sie habe beide vergöttert, schreibt ihr Vertrauter Richard Kay in einem Gastbeitrag für die britische Daily Mail. Doch ihr jüngster Sohn habe ihr besonders am Herzen gelegen. Der Grund: Harry war "nur" die Nummer drei in der britischen Thronfolge – hinter Prinz Charles (70) und Prinz William (36). Harrys größerer Bruder sei daher der beliebtere Enkel der Queen (92) gewesen. Das habe Lady Di sehr getroffen und auch der kleine Harry soll das gespürt haben. Er habe sich "unfair" behandelt gefühlt, erinnert sich Dianas Freund.

Als Ausgleich fühlte sich die zweifache Mutter nahezu gezwungen, ihrem jüngsten Spross mehr Liebe zu zeigen. Denn die Queen sei Dianas Bitte, beide gleich zu behandeln, nicht nachgekommen. Sie bestand auf Williams Sonderstatus als nächster Thronfolger.

Joe Shelley Imapress / ZUMA Press / Splash News Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles

Tim Graham / Getty Images Prinzessin Margaret, Prinz William, Prinz Harry und Lady Di 1988

Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei einer Konferenz in London

