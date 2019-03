Barbara Meier (32) weiß ganz genau, was sie will! Im vergangenen Mai hielt ihr Partner Klemens Hallmann während der Filmfestspiele in Cannes um die Hand der Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 an. Noch in diesem Sommer werden die beiden in Venedig den Bund fürs Leben schließen. Die 32-Jährige weiß ganz genau, wie ihr großer Tag ablaufen soll – und eine Sache ist dabei ein absolutes No-Go!

Aktuell hat Barbara mit der Organisation der Trauung alle Hände voll zu tun, eine Hochzeitsplanerin greift ihr unter die Arme. Gemeinsam haben die beiden Frauen bereits einen Programmpunkt ausgeschlossen. "Ich möchte definitiv Trinkspielchen vermeiden. Ich war mal auf einer Hochzeit eingeladen, auf der ich nach so einem Spiel furchtbar betrunken war. Ich betrunken? Das will ich meinen Gästen ersparen", erklärt das Model seine Entscheidung im Gala-Interview.

Auf eine Sache legt Barbara hingegen besonders viel Wert: Ihre Hochzeit soll möglichst umweltbewusst gestaltet werden. "Ich habe alle Strohhalme für Cocktails verbannt. Plastik soll es auf meiner Hochzeit nicht geben", verrät die Runway-Beauty. Zudem sollen auch die Kleider der Brautjungfern nachhaltig produziert werden.

