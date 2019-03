Jetzt soll es jeder wissen! Schon seit Oktober wurde gemunkelt, dass Hollywood-Hottie Channing Tatum (38) und Pop-Star Jessie J (30) ein Pärchen sind. In den vergangenen Wochen gab es immer mehr Hinweise, dass es zwischen ihnen so richtig gefunkt hat. Zuletzt befeuerte die 30-Jährige selbst die Gerüchte und postete eine Privatnachricht des "Magic Mike"-Stars auf ihren Social-Media-Kanälen. Diese Woche entstanden in London eindeutige Schnappschüsse!

Wie die britische OK! berichtet, schlenderten der Schauspieler und die Sängerin gut gelaunt plaudernd durch die britische Hauptstadt. Auf den Fotos strahlen sie sich verliebt an und halten Händchen. Beide trugen legere Outfits: Die Singer-Songwriterin zeigte sich gewohnt lässig in schwarzen Turnschuhen, beiger Schlabberhose und schwarzer Bomberjacke. Ihr Liebster war in Jeans und Sneakers geschlüpft, seinen Kopf bedeckte ein Cappy.

Auf der Facebook-Seite der Zeitschrift waren die Fans völlig aus dem Häuschen. Einer schrieb: "Ich wette, sie kann ihr Glück gar nicht fassen." Ein anderer Follower meinte, dass die Britin große Ähnlichkeit mit Channings Ex-Frau Jenna Dewan (38) habe.

Neil Warner/MEGA Channing Tatum und Jessie J im März 2019

