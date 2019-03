Er hat die Spendierhosen an! Erst vor wenigen Tagen hatten die Jonas Brothers bei ihren Fans für Herzrasen gesorgt: Die Brüder Nick, Joe und Kevin verkündeten ihr Comeback! Ihr neuer Song "Sucker" schien den Geschmack der Boyband-Liebhaber getroffen zu haben. Die Single schaffte es auf Anhieb an die Chartspitze! Und mit wem lässt sich so ein Megaerfolg besser feiern als mit der eigenen Ehefrau: Nick schenkte Priyanka Chopra (36) deswegen jetzt ein Luxusauto!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Schauspielerin das großzügige Präsent ihres Traumprinzen, dem sie im Dezember gleich bei drei Hochzeiten das Jawort gegeben hatte. "Wenn der Mann einen Nummer-1-Hit hat, bekommt die Frau einen Maybach", freute sich Priyanka über das edle Fahrzeug. Wie Hollywood Life berichtet, soll dieses Modell ca. 200.000 Dollar (umgerechnet rund 177.000 Euro) kosten. Ob sich Nick damit wohl bei seiner Frau bedanken wollte? Immerhin spielte sie neben Sophie Turner (23), der Verlobten von Joe, und Danielle, der Ehefrau von Kevin, in dem "Sucker"-Musikvideo mit.

Sollte Nick seiner Liebsten bei jedem Chart-Erfolg in der kommenden Zeit ein so kostspieliges Geschenk machen wollen, könnte es für den 26-Jährigen allerdings teuer werden. Erst vor wenigen Tagen plauderte Joe im Band-Interview in der Elvis Duran Show aus, dass die Jungs für die nahe Zukunft 30 bis 40 neue Songs aufgenommen und in der Warteschleife hätten.

Getty Images Joe, Nick und Kevin Jonas im März 2018

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas, März 2019

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de