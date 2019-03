Steht die Ehe der Biebers vor dem Aus? Vor sechs Monaten gaben sich Justin (25) und Hailey (22) heimlich das Jawort. Obwohl sich die beiden immer total verliebt in der Öffentlichkeit zeigten, gab Hailey in einem Interview zu, dass es beängstigend sei, so jung schon unter der Haube zu sein. Ob sie damit andeutete, dass sie die Heirat bereut? Jetzt will ein Insider wissen: Das Model möchte unbedingt raus aus der Ehe!

Die anonyme Quelle berichtete der US-amerikanischen InTouch: "Hailey ist absolut unglücklich! Ihr ganzes Leben ist von Justin eingenommen. Sie hatte keine Ahnung, dass es so dramatisch sein würde." Außerdem heizte der Informant die Trennungsgerüchte an: "Sie will jetzt nur noch raus aus der Ehe." Ob es tatsächlich so schlimm um die Turteltauben steht?

Angeblich sollen auch die Depressionen ihres Ehemanns Hailey schwer belasten. "Unglücklicherweise ist er so hilfsbedürftig, dass er ihre komplette Aufmerksamkeit braucht", behauptete der Insider. Das Eheleben mit Justin sei einfach nicht so, wie die Beauty es sich vorgestellt habe.

TheMegaAgency.com Hailey und Justin Bieber in Manhattan

@markmilanthepaparazziman / MEGA Justin und Hailey Bieber küssen sich im St. James Park in London

Snorlax / MEGA Justin und Hailey Bieber

