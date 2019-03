Ist sie von der geheimen Favoritin zur Wackel-Kandidatin geworden? Germany's next Topmodel-Kandidatin Justine musste beim großen Umstyling eine radikale Veränderung verkraften: Ihre langen braunen Haare wichen einem blondierten Pixie-Cut! Mit diesem krassen Look wurde das eher unauffällige Nachwuchs-Model zu einer ernsthaften Konkurrentin für die anderen Mädels. Doch in der vergangenen Folge der Castingshow zeigte sich: Trotz Typ-Veränderung kann Justine ihre Unsicherheit nicht ablegen!

Bei einem Laufsteg-Training mit Supermodel Toni Garrn (26) traten die Mädels dieses Mal im Duo an – dabei galt es, sich gegen die jeweilige Partnerin beim Haute-Couture-Walk durchzusetzen. Justine verlor in dieser Challenge gegen Konkurrentin Sayana, die für ihren Catwalk-Auftritt den Punkt absahnte. "Walk ist auf jeden Fall meine Schwäche. Ich hatte ein bisschen Angst", gestand Justine in der Show ihre Unsicherheit. Und auch bei der Laufsteg-Challenge vor Topmodel Toni und GNTM-Chefin Heidi Klum (45) konnte die 19-Jährige keinen Punkt holen. So kritisierte Heidi: "Ich liebe die Frisur auch, aber du musst sie auch mit etwas Leben füllen." Und zu Toni gewandt stellte die 45-Jährige die Frage, wie lange man brauchen könne, um seine Schüchternheit abzulegen.

Auch den GNTM-Zuschauern fiel die Unsicherheit der angehenden Bürokauffrau auf: "Hat Justine eigentlich Probleme mit dem Selbstbewusstsein?", fragte beispielsweise eine Userin bei Twitter. Ein anderer Kommentator schrieb, dass das Nachwuchs-Model trotz neuer Frisur noch unscheinbar wirke.

Christopher Peterson / SplashNews.com Toni Garrn nach ihrem Victoria's Secret-Fitting

Instagram / justinekli Justine, Model

Instagram / justinekli Justine, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2019

