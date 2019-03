Let's Dance ist wieder am Start! Heute Abend hatte das lange Warten ein Ende, als das beliebte Tanzformat in eine neue Runde startete. Nach den ersten heißen Gruppentänzen, in denen die Promis um Evelyn Burdecki (30) und Kerstin Ott (37) das erste Mal ihr Können unter Beweis stellen mussten, wurde es ernst. Als erstes wurden die weiblichen Teilnehmerinnen, exklusive Kerstin, mit ihren zukünftigen Partnern "verkuppelt" – und dabei entstanden diese Teams!

Als erste Kandidatin musste Sabrina Mockenhaupt (38) alias Mocki nach vorne treten. Nach Kurzem Bangen wurde die Sportlerin erlöst – und dufte sich über Erich Klann (31) an ihrer Seite freuen: "Wenn ich den krieg’, dann ist das mein Jackpot!", erinnerte sich die Langstreckenläuferin noch daran, was sie nach ihrer ersten Begegnung mit dem Tänzer gedacht hatte. Anschließend wurden Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27) miteinander "verpaart", bevor Ella Endlich (34) sich an die starke Schulter von Wunschpartner Valentin Lusin (32) schmiegen durfte. Pilates-Ass Barbara Becker (52) wurde ebenfalls belohnt: Die zweifache Mutter wird zukünftig mit ihrem Favoriten Massimo Sinató (38) übers Parkett schweben.

Ob sich Evgeny Vinokurov wohl in den kommenden Wochen in Geduld üben wird? Mit Evelyn Burdecki als Promi-Schützling dürfte der Show-Neuling in den kommenden Wochen einiges zu tun haben. Mit Nazan Eckes (42) wird Christian Polanc (40) eine etwas ruhigere Kandidatin trainieren dürfen.

Die ersten Paare in der Übersicht:

Sabrina Mockenhaupt tanzt mit Erich Klann

Ulrike Frank tanzt mit Robert Beitsch

Ella Endlich tanzt mit Valentin Lusin

Barbara Becker tanzt mit Massimo Sinató

Nazan Eckes tanzt mit Christian Polanc

Evelyn Burdecki tanzt mit Evgeny Vinokurov

