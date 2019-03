Cro (29) bewegt sich auf internationalem Parkett! In Deutschland ist der Rapper schon seit Jahren eine feste Größe im Showgeschäft. Seit der Veröffentlichung seines aktuellen Albums "Tru" im Jahr 2017 hoffen die Fans auf eine neue Scheibe. Das Warten dürfte bald ein Ende haben: Cro arbeitet in Kalifornien offenbar an neuer Musik. Ob er nun auch in den USA durchstarten will? Am Donnerstag besuchte er jedenfalls die iHeartRadio Music Awards in Los Angeles – durfte aber nicht allzu lange bleiben!

Der Deutschrapper mischte sich auf der Veranstaltung unter Mega-Stars wie Katy Perry (34), Taylor Swift (29), John Legend (40) und die Backstreet Boys. Auf dem roten Teppich posierte er mit seinem Markenzeichen, der nunmehr weißen Maske mit dem dünnen Strich. Sein Lieblings-Accessoire wurde Cro im Verlauf des Abends allerdings zum Verhängnis, wie er nun in seiner Instagram-Story berichtet.

"Die haben mich rausgeworfen, weil ich keine Maske tragen darf da drin!", erzählte Cro. Sein Einwand, Kollege Marshmello dürfe mit seinem riesigen Kopfschmuck ja auch bleiben, wurde ignoriert: "Der Typ hat gemeint, der ist Teil der Show und er ist berühmt. Da hab ich gemeint: 'Ich bin auch berühmt'. Hat nix genützt."

