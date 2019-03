Ab auf die große Bühne! Bekannt wurde Kerry Katona (38) durch die Girlband Atomic Kitten, macht aktuell allerdings eher durch Auftritte in Reality-TV-Shows von sich Reden – unter anderem im Format "Celebs Go Dating". Dort spielte Anfang März 2019 auch ihre Tochter Molly McFadden mit. Mit ihrem Kurzauftritt scheint der Teenager nicht nur das Publikum überzeugt zu haben. Seitdem soll sie förmlich von Job-Angeboten überschwemmt worden sein.

"Alle haben den Mini-Auftritt meiner Molly bei 'Celebs Go Dating' letzte Woche geliebt, und jetzt kann ich sagen, dass sie einige TV-Angebote bekommen hat!", enthüllte Kerry gegenüber New!. Und die ehemalige Musikerin weiß auch, warum ihre Tochter so gut ankam. "Sie ist ein Naturtalent vor der Kamera und super lustig – ein bisschen wie ihre Mutter. Aber so sind tatsächlich alle Kinder", erklärte sie.

Kerry hat fünf Kinder mit drei Männern. Das älteste ist Tochter Molly, die sie – wie auch Lilly-Sue – mit Ex-Mann Brian McFadden (38) bekam. Heidi und Max hat sie von Mark Croft und Dylan-Jorge mit ihrem dritten Ehemann, George Kay (38). In "Celebs Go Dating" sucht sie einen neuen Mann an ihrer Seite.

Instagram / 123_mollymc Molly McFadden mit ihrer Mutter Kerry Katona

Anzeige

Instagram / 123_mollymc Molly McFadden, Tochter von Kerry Katona

Anzeige

Getty Images Kerry Katona mit ihrem Ex George Kay und ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de