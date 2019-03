Kann ein gemeinsamer Trip ihre Beziehung verbessern? Im Juli vergangenen Jahres gaben Cheryl Cole (35) und Liam Payne (25) völlig überraschend ihr Liebesaus bekannt. Nach zweieinhalb Jahren war bei den beiden Musikern trotz ihres gemeinsamen Sohnes Bear die Luft raus. Genau für ihn wollen sich der Ex-One Direction-Hottie und die Sängerin aber auch in Zukunft zusammenreißen. Um das noch besser hinzubekommen, plant Cheryl jetzt einen Familienurlaub.

Wie ein Insider gegenüber Heat ausplauderte, soll sich die "The Greatest Dancer"-Jurorin den gemeinsamen Ausflug in den Kopf gesetzt haben, um die Chancen zu verbessern, eine stabile Freundschaft mit Liam aufzubauen. "Sie will Bear unbedingt in den Urlaub mitnehmen, wo er am Strand spielen und schwimmen kann und einfach Spaß hat. Sie schlug Liam vor, dass er für ein paar Tage mitkommen könnte", erklärte die Quelle. Wenn das funktionieren sollte, könnte sich Cheryl angeblich vorstellen, so etwas jedes Jahr zu wiederholen. Die 35-Jährige erhoffe sich dadurch, in einer Position zu sein, in der sie einfach über alles mit Liam reden kann, das Bear betrifft.

Liam, der gerade mit Naomi Campbell (48) liiert sein soll, sei "beeindruckt" gewesen, dass Cheryl einen Schritt auf ihn zugegangen sei. Aber haben die beiden diesen Urlaub wirklich nötig, um einen besseren Umgang miteinander zu bekommen? Erst vor wenigen Tagen wurden der 25-Jährige und seine Ex vertraut bei einem Event erwischt – Umarmung und ein Kuss auf die Wange inklusive.

WeirPhotos / Splash News Cheryl Cole und Liam Payne in London

David Fisher/REX/Shutterstock Cheryl Cole und Liam Payne bei der Global Gift Gala in Paris im Mai 2016

Bruno Bebert / Bestimage Liam Payne und Cheryl Cole bei den 69. Internationalen Filmfestspielen in Cannes

