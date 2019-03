Was für ein heißes Wiedersehen! Cheryl Cole (35) und Liam Payne (25) sind schon länger kein Paar mehr: Trotz ihres gemeinsamen Sohnes hatten sich die beiden Musiker im Juli 2018 nach zweieinhalb Jahren Beziehung getrennt. Böses Blut scheint zwischen den ehemaligen Partnern aber keines zu fließen – bei einem zufälligen Treffen auf einem Red Carpet kam sich das Ex-Paar sogar sehr nahe!

Schauplatz des unerwarteten Aufeinandertreffens war der rote Teppich der diesjährigen The Global Awards in London, was gleichzeitig ihr erstes gemeinsames Event seit ihrer Trennung war. Die beiden posierten zwar nicht zusammen – ein Backstage-Video, das Mirror vorliegt, hält die Eltern des kleinen Bear Grey Payne (1) aber minutenlang bei einem intensiven Gespräch fest. Das Material zeigt weder verzogene Mienen noch Abstand zwischen Cheryl und ihrem Verflossenen – im Gegenteil: Irgendwann legt Liam sogar seinen Arm um die Britin und während der Umarmung drückt sie ihm wiederum einen Kuss auf die Wange.

Dass sich die beiden trotz des Endes ihrer Beziehung noch bestens verstehen, verwundert nicht. Immerhin hatten sich die beiden geschworen, gemeinsam für ihren Sohnemann zu sorgen. Und wer weiß, ob diese Harmonie nicht vielleicht doch noch mehr zu bedeuten hat!

Getty Images Cheryl Cole, Musikerin

Getty Images Liam Payne, Sänger

LDNPIX / MEGA Bear Grey Payne und Cheryl Cole

