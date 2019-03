Das Show-Küken will die Let's Dance-Trophäe abräumen! Am heutigen Freitagabend ist es endlich so weit: Die beliebte Tanzshow startet in ihre zwölfte Staffel und 14 Promis müssen wieder beweisen, was sie auf dem Parkett drauf haben. Auch Lukas Rieger wird dann sein Tanztalent unter Beweis stellen. Der Popstar ist mit seinen 19 Jahren der jüngste Teilnehmer in diesem Jahr – trotzdem ist er siegessicher!

"Ich bin zwar der Jüngste im Bunde, aber trotzdem glaube ich, dass wir alle die gleiche Chance haben. Wir sind alle motiviert, wir haben alle Bock da zu tanzen", erzählt Lukas im RTL-Interview. Normalerweise ist der Musiker auf den großen Bühnen der Welt zu Hause. 2014 versuchte er sein Glück bei The Voice Kids – flog aber bei den Battles raus. Daraufhin machte sich der Teenie im Netz einen Namen. Seine YouTube- und Musical.ly-Videos wurden schnell zum Hit. Mittlerweile hat der Mädchenschwarm nicht nur mehrere Millionen Follower, sondern tritt auch regelmäßig in ausverkauften Hallen auf.

Ein absoluter Anfänger ist Lukas auf dem Tanzparkett allerdings nicht. Er besuchte jahrelang eine Tanzschule. Dennoch sagt er: "Dann habe ich das zwei Jahre gemacht, bin jede Woche einmal hingegangen. Aber das ist fünf Jahre her, das heißt, ich habe alles vergessen."

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Andreas Rentz / Getty Images Lukas Rieger bei der 1Live Krone 2018 in Bochum

TVNOW / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Kandidat Lukas Rieger

WENN Lukas Rieger, Musiker

