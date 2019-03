Heiß, heißer, Hailey Bieber (22)! Justin (25) kann mächtig stolz auf seine Ehefrau sein. Die 22-Jährige ist in Topform, präsentiert ihren Traumbody auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder in sexy Outfits und startet als Model voll durch. Aktuell hat sie einen Vertrag mit IMG Models: Für diese Agentur haben schon Heidi Klum (45), Kate Moss (45) und Gigi Hadid (23) gearbeitet. Doch hinter diesem Erfolg steckt auch mächtig harte Arbeit!

Sport ist ein wesentlicher Baustein ihres Lifestyles, verrät Hailey in einem Marie Claire-Interview: "Ich war früher Balletttänzerin, daher ist mir das Training wichtig", erinnert sie sich. Dementsprechend arbeitet die Blondine konstant an ihrem Körper und kombiniert unterschiedliche Work-outs miteinander. "Ich boxe und ich bin besessen von Hot-Pilates, damit habe ich etwa vor zwei Jahren angefangen", berichtet das Mannequin. Die US-Amerikanerin genießt ihr Sportprogramm vor allem immer dann, wenn sie anfängt zu schwitzen: Dann hätte sie stets das Gefühl, sie würde wirklich etwas erreichen.

Auch in Bezug aufs Styling hat die 22-Jährige mittlerweile den Look gefunden, mit dem sie sich einfach pudelwohl fühlt. Demnach besitze sie lieber weniger Produkte statt zu viele. Ein reduziertes Make-up mit ein wenig Foundation an den richtigen Stellen reiche vollkommen aus, um ihr einen natürlichen Glow zu verleihen.

Splash News Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im März 2019

Xavier Collin/Image Press Agency Hailey Bieber in New York, 2018

