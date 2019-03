Schockierende Szenen bei Deutschland sucht den Superstar! Heute Abend flimmert die zweite Recall-Runde der Musik-Castingshow über den Bildschirm – mit dabei ist auch Taylor: Mit seiner gefühlvollen Piano-Version von Bernd Kaczmareks Hit "Und wär's mein Leben" konnte er die Jury bei den Castings überzeugen. Von Dieter Bohlen (65) bekam er sogar eine Goldene CD verliehen. Damit hatte sich der 23-Jährige automatisch für den Recall qualifiziert – in Thailand bricht er nun jedoch zusammen!

Wie ein neuer Trailer auf RTL zeigt, befindet sich Taylor im Recall in der Phang Nga Bucht in einem dramatischen Zustand. 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent sind offenbar zu viel für ihn. Am Abend vor seinem Auftritt bricht der Kieler zusammen: Aufnahmen zeigen ihn auf dem Bett nach Luft ringen – an seiner Seite befindet sich ein thailändisches Ärzteteam, das ihn versucht zu beruhigen. Dem Superstar-Anwärter geht es schließlich so schlecht, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden muss.

Unklar ist, ob er für seinen Auftritt am nächsten Tag wieder fit sein wird – für seine Duettpartnerin Toni bricht eine Welt zusammen. "Ich weiß nicht, ob ich es alleine singen oder, ob ich in eine andere Gruppe gehen möchte. Es ist halt echt öde gerade, weil ich vor Fragezeichen stehe", erzählt sie unter Tränen.

RTL Dieter Bohlen und DSDS-Kandidat Taylor Luc Jacobs

TV NOW / Stefan Gregorowius Taylor Luc Jacobs, DSDS-Kandidat

RTL Antonia "Toni" Komljen, DSDS-Kandidatin

