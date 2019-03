Justin (25) ist ein wahrer Gentleman! Zuletzt kamen immer wieder Gerüchte auf, dass die Beziehung zwischen Sänger Justin Bieber und seiner Gattin Hailey (22) auf der Kippe stehe. Obwohl sich die beiden erst vor knapp sechs Monaten das Jawort gaben, würde sich die 22-Jährige von der Ehe mit dem Singer-Songwriter eingeengt fühlen. Jetzt wurden die beiden gemeinsam in New York City gesichtet!

Wie Just Jared berichtet, hätte das Pärchen gemeinsam ein Gebäude verlassen – und Justin habe sich als echter Kavalier gezeigt: Der 25-Jährige habe für seine Beauty die Tür geöffnet und aufgehalten, eigentlich selbstverständlich; hätte Hailey für Justin sicherlich auch nicht anders gemacht. Dennoch schien Hailey nicht in bester Laune gewesen zu sein. Mit großer dunkler Sonnenbrille und Schmollmund habe sie sich am "Baby"-Interpreten vorbei geschummelt. Auf dem Weg zum Auto hätten sie sich aber angeregt unterhalten und Händchen gehalten.

Obwohl es in Sachen Liebe aktuell vielleicht schwierig für den Kanadier steht, scheint es für ihn nach den Depressions-News wieder bergauf zu gehen. Am vergangenen Donnerstag präsentierte sich Bibs den wartenden Paparazzi in Los Angeles in sichtbar guter Laune.

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin im Februar 2019

MEGA Hailey und Justin Bieber im Januar 2019

Getty Images Justin Bieber im September 2018 in New York

