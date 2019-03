Mitte Februar teilte Justin Bieber (25) eine besorgniserregende Nachricht mit seinen Fans: Der "What Do You Mean?"-Interpret leidet an schlimmen Depressionen – und befindet sich deshalb seit einiger Zeit in Therapie. Auch seine frisch angetraute Hailey (22) scheint den Sänger in dieser schweren Zeit nicht aufheitern zu können. Doch jetzt war der Musiker alleine in Los Angeles unterwegs und zeigte sich mit einem Lächeln auf den Lippen.

Mit einem Post auf seinem Instagram-Account setzte der 25-Jährige seine Anhänger mit dem Satz: "Ich musste wirklich kämpfen und ich fühle mich total durcheinander und komisch", vor wenigen Tagen über sein seelisches Leid in Kenntnis. Deswegen gönnte sich Justin wohl vergangenen Donnerstag laut Daily Mail in Los Angeles eine kleine Auszeit – und die schien ihm sichtlich gutzutun: Der Musiker präsentierte sich den wartenden Paparazzi in bester Laune.

Im vergangenen September hatten der Sänger und die 22-jährige Hailey standesamtlich geheiratet und planen, sich so schnell wie möglich auch kirchlich erneut das Eheversprechen zu geben. Doch dieser Plan wurde nun erst einmal auf Eis gelegt, solange es Justin nicht deutlich besser ginge.

Splash News Justin und Hailey Bieber in New York

IMP Features Justin Bieber im März 2019 in New York

Getty Images Justin und Hailey Bieber 2018 in New York

