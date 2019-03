Horror-Unfall im britischen Fernsehen! Charlotte Crosby (28) ist für ihren ausgelassenen Party-Lifestyle bekannt. Doch das dabei auch mal etwas schief gehen kann, musste die Beauty jetzt am eigenen Leib erfahren. Wie jetzt in einer Episode ihrer eigenen Show “The ” auf MTV zu sehen war, verletzte sich der Reality-TV-Star bei einem Sprung in den Pool: Charlotte brach sich dabei vor laufender Kamera die Nase.

Gemeinsam mit ihrer Freundin Lauren Causer vertrieb sich Charlotte bei einem Urlaub im südafrikanischen Kapstadt die Zeit am Pool – auch ihr Freund Josh Ritchie (24) und TV-Persönlichkeit Glen Hargrave waren dabei und schubsten die Frauen ins kühle Nass. Dabei kam es allerdings zu einem unvorhergesehenen Zwischenfall: Charlotte schlug unglücklich auf dem Kopf ihrer Freundin auf und brach sich dabei die Nase! Voller Schmerzen schrie das TV-Sternchen auf – sie befürchtete sogar, in Ohnmacht zu fallen. Ihre männlichen Begleiter kamen ihr nach dem Unfall, der bereits im November geschah, umgehend zur Hilfe.

Damals zeigte sie ihren Instagram-Followern bereits ein Foto von sich mit gebrochener Nase im Krankenhaus. Sie musste sich anschließend sogar einer Operation unterziehen, um ihre Nase richten zu lassen. Immerhin konnten sie und ihr Freund Josh kurze Zeit nach dem Unfall schon wieder lachen. Bereits im Krankenwagen machten sie gemeinsame Fotos, auf denen ihre blutige Nase zu sehen war.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, TV-Star

Stuart C. Wilson/Getty Images Charlotte Crosby, Reality-TV-Star

Instagram / charlottegshore Joshua Ritchie und Charlotte Crosby

