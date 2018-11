Autsch! Diesen Ausruf hat Reality-Tollpatsch Charlotte Crosby (28) bekanntlich schon sehr oft von sich gegeben. In der Party-Show Geordie Shore, aus der sie mittlerweile ausgestiegen ist, verging nahezu keine Folge ohne kleine Pannen. Aber auch nach den feucht-fröhlichen Episoden vor laufender Kamera brachte Charl sich ab und zu in unangenehme Situationen und stand gut gelaunt dazu. Ihr jüngster Unfall ist dagegen nicht so einfach mit einem Lacher wegzustecken – Charlotte brach sich die Nase!

Auf Instagram lässt Charlotte ihre Follower an dem blutigen Vorfall teilhaben: "Es ist alles Spiel und Spaß, bis du dir die Nase brichst", bedauert die Ulknudel in der Bildunterschrift ihrer Fotoreihe den Unfall. Während ihr Schatz Josh Ritchie (24) das Szenario lustig findet, hat die Blondine nicht wirklich viel zu lachen. Die Diagnose: drei Brüche und eine Nasenscheidewandverkrümmung. Auf einigen Bilder steht ihr der Schmerz wirklich ins Gesicht geschrieben. Neben ihrer blutenden Nase sind es vermutlich vor allem ihre mit Tränen gefüllten Augen, die große Sorge bei ihren Followern auslösen dürften. Ob operiert werden muss, könne man wegen der Schwellung noch nicht sagen.

Dass die 28-Jährige aber eine Kämpfernatur ist, beweist ihr darauffolgender Post einen Tag später. Die Frohnatur strahlt, als wäre nichts gewesen: "Noch leicht blau angelaufen und angeschwollen, aber wir haben es endlich zur Safari geschafft", freut sich die TV-Bekanntheit. Dort werden derzeit einige Szenen für ihre MTV-Serie "The Charlotte Crosby Show" gefilmt.

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, Reality-Star

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby, TV-Star

Instagram / charlottegshore Joshua Ritchie und Charlotte Crosby in Südafrika

