Niemand ist gerne im Krankenhaus! Doch die britische Schauspielerin Kate Beckinsale (45), die seit 18 Jahren in den USA lebt, lernte bei einem Krankenhausaufenthalt in Los Angeles ganz neue Seiten an sich selbst kennen. Die 45-Jährige, die die Hauptrolle in vier von fünf "Underworld"-Filmen spielte, war wegen einer geplatzten Eierstockzyste stationär aufgenommen worden. Doch in der Klinik entwickelte sich die hübsche Brünette ihren eigenen Angaben zufolge zur echten Monster-Patientin!

Kate hatte starke Medikamente bekommen, da eine geplatzte Zyste äußerst schmerzhaft ist. Doch die vertrug die Schauspielerin nicht besonders gut. Sie erzählte in der TV-Show Live with Kelly and Ryan, sie trinke normalerweise nicht einmal Kaffee oder Alkohol. "In dem Moment, wo ich intravenös Schmerzmittel bekomme, werde ich zum Monster", bekannte Kate. Daraufhin entgleiste ihr Benehmen ihren eigenen Angaben nach ziemlich. "Ich sagte schreckliche Dinge, versuchte sogar, Leuten, an den Po zu fassen." Doch die 45-Jährige konnte sich zunächst nicht mehr an ihr entsetzliches Verhalten erinnern.

"Ich fand erst Wochen später heraus, was ich getan hatte, und entschuldigte mich dann", so Kate. Eigentlich könne sie nun nicht mehr nach Los Angeles zurückkehren, scherzte sie weiter, New York sei ihr aber zu kalt.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale, Schauspielerin

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Kate Beckinsale bei einer Golden Globes Party

Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de