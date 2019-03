Jetzt stehen alle Paare bei Let's Dance fest! Am Freitagabend wurde es in den Kölner RTL-Studios wieder heiß: Das beliebte Tanzformat ging in eine neue Runde. Nachdem in der Kennenlernshow bereits die ersten eher holprigen Performances aufs Parkett gelegt wurde, war das große Kuppeln angesagt. Die Promis wurden an ihre Profis verteilt – und nach den Ladys durften auch die Männer sich über ihre Partnerinnen freuen!

Die wohl spannendste Entscheidung des Abends dürfte sich um Kerstin Ott (37) gedreht haben. Als erste weibliche Kandidatin wird die Musikerin mit einer Frau tanzen – und zwar mit Regina Luca (30)! Für die Sportlerin eine Premiere: "Es wird meine erste Frau!", erklärte die 30-Jährige. Der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko (38) durfte sich über seine Wunschpartnerin Isabel Edvardsson (36) freuen, die glatt ein paar gerührte Tränchen vergoss. Der Kampfsportler war zudem einer der punktstärksten Kandidaten des Abends und wurde dank der Zuschauer-Anrufe für die Entscheidung in der nächsten Woche gesichert. Das hätte sich sicher auch sein Kumpel Thomas Rath (52) gewünscht, der mit Kathrin Menzinger (30) verpaart wurde. An der Seite von Charmebolzen Jan Hartmann (38) darf die kommenden Wochen Renata Lusin (31) tanzen, in den starken Armen von Ex-Handballer Pascal Hens (38) darf sich Vorjahressiegerin Ekaterina Leonova (31) wohlfühlen. Auch Comedian Özcan Cosar (37) war begeistert von Marta Arndt (29) als Mentorin.

Christina Luft (29) wird sich in den kommenden Wochen wohl ein dickes Fell wachsen lassen müssen – denn mit Oliver Pocher (41) als Partner dürfte sie sich auf einige Witze unter der Gürtellinie einstellen. Katja Kalugina (25) hingegen sollte sich an das Gebrüll der verliebten Teenies gewöhnen: Mit Influencer Lukas Rieger (19) als Schützling sind die Fan-Chöre vorprogrammiert. Für die gebürtige Russin aber nichts Neues – schließlich trainierte sie vergangenes Jahr schon YouTuber Roman Lochmann (19).

Alle Paare im Überblick:

Sabrina Mockenhaupt (38) tanzt mit Erich Klann (31)

Ulrike Frank (50) tanzt mit Robert Beitsch (27)

Ella Endlich (34) tanzt mit Valentin Lusin (32)

Barbara Becker (52) tanzt mit Massimo Sinató (38)

Nazan Eckes (42) tanzt mit Christian Polanc (40)

Evelyn Burdecki (30) tanzt mit Evgeny Vinokurov

Kerstin Ott tanzt mit Regina Kuca

Oliver Pocher tanzt mit Christina Luft

Benjamin Piwko tanzt mit Isabel Edvardsson

Pascal Hens tanzt mit Ekaterina Leonova

Lukas Rieger tanzt mit Katja Kalugina

Jan Hartmann tanzt mit Renata Lusin

Thomas Rath tanzt mit Kathrin Menzinger

Özcan Cosar tanzt mit Marta Arndt

