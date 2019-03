Schon bald werden Marco Reus (29) und Scarlett Gartmann (25) zu dritt sein! Der Profi-Fußballspieler und seine Freundin erwarten derzeit ihr allererstes gemeinsames Kind – eine Tochter. Bis sie ihre Prinzessin zum ersten Mal in die Arme schließen können, dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern, denn die Mami in spe befindet sich bereits im zehnten Monat. Nun zog Scarlett kurz vor der Geburt ein finales Schwangerschaftsfazit!

In ihrer Instagram-Story verfasste sie für ihre Fans einen kleinen Bericht: "Bis jetzt hatte ich eine sehr entspannte Schwangerschaft und auch keine Übelkeit", verriet die Reitsportlerin. "Nur in den ersten Wochen war mir manchmal etwas komisch, aber auch nicht so extrem", erzählte Scarlett weiter. Außerdem habe sie trotz der anderen Umstände in den vergangenen Monaten wie üblich fleißig Sport getrieben.

Aus ihren weiteren Beiträgen geht zudem hervor, dass Scarlett sich jetzt fleißig mit Nahrungsmitteln beschäftigt, die die Geburt beschleunigen sollen. Sie esse täglich eine Handvoll Datteln – in der Hoffnung, dass sie so vielleicht etwas kürzer in den Wehen liegen wird.

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann im Mai 2017

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus' Freundin Scarlett Gartmann, Januar 2019

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus' Freundin Scarlett Gartmann, Februar 2019

