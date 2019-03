Paris Jackson (20) kann wohl selbst nicht fassen, was da gerade passiert! Erst heute Abend hatte eine US-amerikanische Nachrichtenseite eine schockierende Neuigkeit veröffentlicht: Die Tochter von Popstar Michael Jackson (✝50) sei angeblich wegen eines Suizidversuchs in eine Klinik eingeliefert worden. Nur kurz darauf hatte sich die vermeintlich Verletzte jedoch im Netz zu Wort gemeldet und das Medium als Lügner bezeichnet. Jetzt zeigte sich die Blondine auf einem neuen Bild und beweist: Es geht ihr gut!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 20-Jährige kurze Zeit nach ihren ersten Statements ein Foto, das die Fans wohl endgültig aufatmen lassen dürfte: Mit kritischem Blick schaut sie an der Selfie-Kamera vorbei. Zu dem Schnappschuss schrieb Paris zynisch: "F*ckt euch, ich chille hier wie Bob Dylan" – wohl ein eindeutiger Beweis dafür, dass ihr nichts fehlt. Auch auf Twitter äußerte sie sich mit einer Reihe an Fragezeichen und einem genervten Smiley erneut.

Doch woher stammen die verwirrenden News über den angeblichen Selbstmordversuch des Models? Dem Onlineportal TMZ zufolge habe die Musiker-Tochter dem Druck wegen der kürzlich veröffentlichten Dokumentation "Leaving Neverland", in der ihr Vater des Kindesmissbrauchs beschuldigt wird, nicht mehr standhalten können. Wie Paris jedoch bereits twitterte, seien diese Behauptungen "Lügen". Dagegen behauptet die Seite aktuell, Paris sei wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und werde momentan von ihrem Team betreut.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / parisjackson Paris Jackson via Instagram

Getty Images Paris Jackson auf der LACMA Art+Film Gala 2018

Getty Images Paris Jackson im Februar 2019



