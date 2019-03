Wer wird als Sieger aus dem kommenden Schlag den Star-Battle hervorgehen? Am Samstagabend werden Daniela Katzenbergers (32) Ehemann Lucas Cordalis (51) und Ur-Bachelor Paul Janke (37) gegeneinander antreten und in den unterschiedlichsten Wettkämpfen ihre Kräfte messen! Dem Gewinner der Show winkt ein stolzes Preisgeld von 100.000 Euro. Wer wohl die besseren Chancen auf die Prämie hat? Sowohl Paul als auch Lucas zeigten sich bereits ziemlich siegessicher. Die Promiflash-Leser haben nun ihren Favoriten gewählt!

Die Umfrage, welcher TV-Star gewinnen wird, fiel recht eindeutig aus: Von insgesamt 966 Stimmen (Stand: 13. März 2019) gingen 62 Prozent (608 Votes) an Lucas. Die Fans sehen in dem Ex-Global Gladiator den stärkeren Kandidaten. Lediglich 37 Prozent (358 Votes) der User glauben fest daran, dass der einstige Rosenkavalier seinen Kontrahenten schlagen wird.

Ob die Promiflash-Leser damit Recht behalten werden? Schließlich bringen beide Herren eine Menge TV-Erfahrung und Muskeln mit! Ab 20:15 Uhr können die Zuschauer das Duell am Samstag auf ProSieben verfolgen und mit ihrem Liebling mitfiebern.

Getty Images Lucas Cordalis in Köln, 2016

Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis im Fitnessstudio

