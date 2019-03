Ashley Graham (31) stößt immer wieder auf Probleme! Die US-Amerikanerin ist eines der berühmtesten Plus-Size-Models der Welt. Sie steht dafür, dass immer mehr Frauen auch auf den Catwalks und Plakatwerbungen Models mit weiblichen Kurven sehen wollen, denn das sei näher an der Realität – auch, wenn das den Beauty-Standards der Szene widerspreche. Doch trotz ihrer erfolgreichen und steilen Karriere stößt sie in der Fashion-Welt immer wieder an Grenzen – und wird teilweise sogar von Designern abgelehnt.

"Es gibt einen riesigen Mangel an qualitativ hochwertiger High-End-Mode für kurvige Mädchen", prangert sie sie im Interview mit dem australischen Magazin Harper's Bazaar an. Gemeinsam mit ihrer Stylistin Jordan Foster fragt Ashley immer wieder bei Designern nach Aufträgen, aber sie bekämen oft Ausreden wie "Wir haben keine Zeit" oder "Wir haben kein Geld" zu hören. Doch der Grund liege laut der 31-Jährigen ganz woanders: "Es gibt immer noch einen großen Mangel an Designern, die bereit sind zu lernen, wie man kurvige Mädchen kleidet oder wie man Kleider entwirft, die kurvigen Frauen passen."

Mit zwölf Jahren begann Ashley zu modeln, nachdem sie in einem Einkaufszentrum von einem Scout entdeckt wurde. Heute gehört die Beauty laut Time Magazine zu den einflussreichsten Frauen der Welt, hat Unterwäsche- und Bademodenlinien herausgebracht und stemmt neben der Model-Laufbahn noch einen Podcast mit dem bezeichnenden Namen "Pretty Big Deal" – zu Deutsch: "Ziemlich große Sache".

Getty Images Ashley Graham bei der New York Fashion Week

Getty Images Ashley Graham, Curvy-Model

Getty Images Ashley Graham bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

