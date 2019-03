Am 23. Februar war es so weit: Teen Mom-Star Catelynn Lowell (27) hat ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Für sie und ihren Mann Tyler Baltierra (27) war es schon Tochter Nummer drei, Novalee und Carly dürfen sich nun über eine Schwester freuen. Während beim Nachwuchs von Catelynn und Tyler also offenbar alles wunderbar funktioniert, gab es beim Namen doch noch eine Last-Minute-Änderung. Obwohl sie den Namen Tezlee schon seit Langem bekannt gegeben hatten, wird die Kleine nun doch Vaeda Luma heißen.

"Jedes Mal, wenn jemand Tezlee sagte, haben wir uns erschreckt. Es hat einfach nicht mehr so gepasst, wie es am Anfang schien", begründet Catelynn die in letzter Minute getroffene Entscheidung bei Us Weekly. "Tyler hat mir dann von Vaeda erzählt und ich habe mich in den Namen verliebt. Er stammt aus dem Film 'My Girl', den Tyler mir vor Jahren gezeigt hat." Die Protagonistin der Komödie "My Girl – Meine erste Liebe" heißt Vada Sultenfuss.

Im Gespräch macht Catelynn auch deutlich, dass die Familienplanung keineswegs abgeschlossen ist. "Wir wollen mehr Kinder", stellt sie klar. "Wir wollen wirklich versuchen, mal einen Jungen zu bekommen, werden aber warten, bis Vaeda etwas älter ist, vielleicht zwischen sechs Monaten und einem Jahr."

