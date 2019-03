Riverdale ohne Luke Perry (✝52)? Der plötzliche Tod des 52-Jährigen, der viele Jahre in der Neunziger-Jahre-Serie Beverly Hills, 90210 eine der Hauptrollen spielte, war ein großer Schock! Auch für die Netflix-Serie, in der er den Vater des jugendlichen Helden Archie Andrews verkörperte, bedeutet sein Tod einen schweren Verlust. Nun sprach Schauspieler Cole Sprouse (26) darüber, wie es in der Erfolgsserie ohne Luke weitergehen wird.

"Ich kann hier jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wir haben einen Erzählstrang für ihn geplant", verrät Cole, der in der Serie Jughead verkörpert, in der Fernsehshow The View. Dem beliebten Schauspieler seien außerdem einige Episoden gewidmet worden. "Er war ein Mann, der sehr geliebt wurde. Ich denke, die ganze Welt betrauert seinen Tod", so Cole. "Aber er war einer dieser Typen, denen es lieber wäre, dass wir über all seine großartigen Geschichten lachen, als dass wir zu lange trauern."

Luke Perry starb am 4. März unerwartet an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Daraufhin wurde die Produktion von "Riverdale" für zwei Tage eingestellt. Mittlerweile wird wieder an der neuen Staffel gedreht.

