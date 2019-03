Für Catelynn Lowell (27) und Tyler Baltierra (27) kann es gar nicht schnell genug gehen. Am 21. Februar kam mit Vaeda Luma bereits ihre dritte Tochter zur Welt, doch damit ist die Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen. Und was soll nach drei Mädels im Dream-Team nun folgen? Richtig: Teen Mom-Star Catelynn wünscht sich nichts sehnlicher als einen Jungen, noch dazu ziemlich schnell!

Das verrät die Dreifach-Mama in einem Gespräch mit dem Magazin Us Weekly: "Wir wollen mehr Kinder. Wir wollen wirklich probieren, nun einen Jungen zu bekommen." Auch vom Zeitrahmen hat Catelynn, kaum drei Wochen nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter, schon eine genaue Vorstellung. "Wir werden warten, bis Vaeda ein bisschen älter ist", beginnt sie und überrascht dann alle, die jetzt an zwei, drei Jahre Babypause gedacht hatten. "So etwa sechs Monate bis zu einem Jahr", vollendet die Reality-Darstellerin ihren Satz.

Dass Catelynn mit vielen Sprösslingen gesegnet sein würde, hatte sich früh abgezeichnet. Als sie Tochter Carly zur Welt brachte, war sie selbst erst 16 Jahre alt – und gab die Kleine dann zur Adoption frei. Tochter Novalee, die inzwischen vier Jahre alt ist, wird dagegen im eigenen Haushalt großgezogen. 2018 mussten Catelynn und ihr Mann Tyler dann einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Catelynn erlitt eine Fehlgeburt, mit der sie lange mental zu kämpfen hatte.

Instagram / catelynnmtv Tyler Baltierra und Catelynn Lowell mit ihren Töchtern Novalee und Vaeda

Instagram / catelynnmtv Tyler Baltierre und Catelynn Lowell

Instagram / catelynnmtv Verified Catelynn Lowells Töchter Novalee und Vaeda

