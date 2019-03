Welches Geschenk ist für jemanden das richtige, der schon alles hat – zumal, wenn es sich dabei um die Ex des eigenen Freundes handelt? In den meisten Fällen lautet die Antwort da: am besten gar keins. Aber das Verhältnis zwischen Model Sofia Richie (20) und Reality-Star Kourtney Kardashian (39) hat unter dem Damen-Wechsel von Lover Scott Disick (35) offenbar nicht gelitten. Deswegen sucht Sofia nun nach einem passenden Geburtstagsgeschenk für Kourtney.

"Kourtneys Geburtstag ist in wenigen Wochen und Sofia hat schon nach dem perfekten Geschenk gesucht. Sie hat bisher noch nichts gekauft, möchte ihr aber etwas wirklich Tiefsinniges schenken und hat auch schon herumgefragt, ob jemand einen Rat für sie hat", erzählt ein Insider Hollywood Life. Die Kardashian-Schwester wird am 18. April 40 Jahre alt – ein echtes Jubiläum also. Die Quelle betont zugleich, dass sich Sofia in ihrer Beziehung mit Scott noch nie so sicher gefühlt habe. Und auch in der Familie der Kardashians fühle sie sich "fest verankert".

"Anfangs war Sofia schon immer eingeschüchtert und echt nervös, wenn sie auf Kourtney traf und Zeit mit ihr verbrachte", verrät der Informant weiter. Das sei inzwischen aber anders. Scott hatte in der Vergangenheit gleich mehrfach um Kourtneys Hand angehalten, war jedoch immer abgeblitzt. Bei Sofia könnte er nun mehr Glück haben. Alle Spekulationen um eine Verlobung oder bevorstehende Hochzeit wurden jedoch noch nicht bestätigt.

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / letthelordbewithyou Kourtney Kardashian, Scott Disick und Sofia Richie

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie in Los Angeles

