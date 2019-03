So etwas gab es bei Let's Dance noch nie! In dieser Staffel nimmt mit Schauspieler Benjamin Piwko (38) der erste gehörlose Kandidat an dem Tanzwettbewerb teil. In der Kennenlern-Show kam er auch bereits so gut an, dass er dank der Wildcard der Zuschauer nach der nächsten Show sicher weiter ist. Ab sofort trainiert er mit Profi Isabel Edvardsson (36) – ob die Tänzerin etwas Bammel vor dieser Herausforderung hat? Pustekuchen! Die Blondine verrät nun ihren Schlachtplan, wie sie und ihr Parkettkollege sich trotz Handicap dennoch aufeinander einspielen können!

Im Interview mit Gala erklärte Isabel: Während der Proben wird nicht einmal Benjamins Übersetzer Kenneth dabei sein! "Ich kann noch nicht viel von der Gebärdensprache. Aber ich möchte das lernen, das wird jetzt meine Aufgabe, Benjamin da so gut wie möglich zu unterstützen." Isabel könne sich zwar vorstellen, dass Benjamin mehr Zeit braucht – das sei aber absolut kein Hindernis für eine astreine Performance: Sie möchte den Unterricht einfach nur etwas anders aufbauen!

"Miteinander reden, abschauen, fühlen, wiederholen – an das alles werden wir uns jetzt rantasten", bestätigte Isabel und freute sich außerdem darüber, dass Benjamin zusätzlich noch Lippenlesen kann. "Jeder Mensch hat eine andere Mundform und deshalb kann ich nicht bei allen Menschen Lippenlesen. Aber bei Isabel klappt das sehr gut", gab der "Let's Dance"-Kandidat dann noch preis.

