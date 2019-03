Vier Jahre ist ihr letztes Album nun schon alt. So lange hatte sich Selena Gomez (26) bisher noch nie Zeit gelassen! Doch nach "Revival" veröffentlichte die 26-Jährige ausschließlich Singles – ein neues Album stand nicht im Raum. Anfang des Jahres brachte sie "I Can't Get Enough" heraus und das soll jetzt endlich den Grundstein für neues Futter für ihre Fans legen: Selena verkündete, dass sie an ihrem neuen Album arbeitet!

In einer Instagram-Story verriet Selena: "Ich bin gerade im Studio und es läuft richtig gut!" Sie gab aber zu, auch ziemlich aufgeregt zu sein: "Ich bin ehrlich gesagt ganz schön nervös, weil ich das Gefühl habe, dass die nächsten Entscheidungen, die ich treffe, entscheidend sein werden", erklärte sie. Deswegen versuche sie, in dieser Phase besonders viel Fleiß zu investieren und geduldig zu sein. Wann das Album kommt und wie es heißen soll, hat Selena nicht verraten, auch den Titel habe sie noch nicht genannt. Das einzige, was sie ihren Fans verspricht: "Das Album kommt bald!"

Die 26-Jährige stand zuletzt des Öfteren im Tonstudio. Im Januar veröffentlichte sie den Song "Anxiety", den sie zusammen mit Julia Michaels (25) produzierte. Den neuen Track "I Can't Get Enough" nahm sie gemeinsam mit J. Balvin (33), Benny Blanco und Tainy auf.

Getty Images Selena Gomez, Songwriterin

Getty Images Selena Gomez bei den InStyle Awards 2017 in Los Angeles

Getty Images Musikerin Selena Gomez, September 2018

