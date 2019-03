Im vergangenen Oktober erlitt Selena Gomez (26) einen schweren Zusammenbruch und nahm sich daraufhin eine längere Auszeit. Nicht nur auf ihren Social-Media-Profilen herrschte Funkstille, auch ihre musikalischen Pläne legte die Sängerin auf Eis. Vergangene Woche meldete sich die 26-Jährige mit der Veröffentlichung ihres neuen Songs “I Can’t Get Enough” zurück. Offenbar ist der Titel des Stücks nun Programm – denn es gibt Hinweise darauf, dass Selena bereits weitere Lieder für ein neues Album aufnimmt.

Wie Fotos der Daily Mail zeigen, verließ Selena vor wenigen Tagen, kurz nach der Veröffentlichung ihrer neuen Single, ein Tonstudio. In T-Shirt, Jeans und einem Mohair-Cardigan beendete sie am Abend etwas müde dreinblickend offenbar einen langen Arbeitstag. Grund für die Annahme, dass es bald mehr neue Musik von dem einstigen Disney-Star geben könnte, ist auch ein kurzer Clip, den Selena vor wenigen Tagen auf Instagram gepostet hat. Dabei handelt es sich um eine Art “Behind the Scenes”-Video aus dem Tonstudio, das sie mit “Diese Woche, nächste Woche, jede Woche” kommentierte.

Selenas Song “I Can’t Get Enough” ist eine Kollaboration mit dem Sänger J. Balvin (33), dem Songwriter Benny Blanco und dem Produzenten Tainy. Letzterer sagte zur Single-Veröffentlichung: “Ich bin extrem begeistert von dem Song und davon, dass es zu dieser Zusammenarbeit kam. Vor allem, weil sie so reibungslos und wie von selbst funktionierte.”

Getty Images Selena Gomez beim Q102's Jingle Ball 2015

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Tonstudio

P&P / MEGA Selena Gomez im Dezember 2018

