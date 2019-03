Läuft bei Nick Jonas (26)! In seinem Leben scheint gerade einfach alles nur perfekt: Seine Boyband Jonas Brothers hat sich wieder zusammengerauft, die äußerst erfolgreiche Single "Sucker" sicherte sich bereits Platz eins in den Charts – und im vergangenen Sommer ehelichte der Glückspilz Bollywood-Schönheit Priyanka Chopra (36). Doch nicht alles ist so schön, wie es scheint: Nick hat Diabetes – und spricht nun öffentlich über seine Erkrankung.

"Ich bin Diabetiker Typ-1, die Diagnose erhielt ich mit 13, und es war für mich eine lange Reise zu verstehen, was die Verbindung [von physischer und emotionaler Gesundheit] bedeutet", erklärt Nick dem Magazin People. Er ist daher nun eine Partnerschaft mit der Gesundheitsorganisation Cigna eingegangen. Die Organisation hat eine mobile Klinik, die durch das Land zu kleinen Ortschaften reist und Leuten hilft, ihre eigene Gesundheit besser zu verstehen. Sie informiert über Blutdruck, Cholesterin-Werte, Blutzucker und den Body-Mass-Index. Nick findet die Arbeit von Cigna großartig und ist der Meinung, es sei wichtig, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen.

"Ich habe so lange mit dieser Krankheit gelebt und bin den Schritt gegangen, der eigenen Gesundheit die größte Priorität einzuräumen", führte er weiter aus. Er wolle nun seine Fans ermuntern, dasselbe zu tun.

