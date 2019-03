Bei ihrem Comeback-Auftritt bei Let's Dance staunten die Fans nicht schlecht! Profitänzerin Isabel Edvardsson (36) ist seit 2006 fester Bestandteil der Show. Stolze neun Mal tanzte sie bereits in der Show um die Wette, in Staffel drei fungierte sie als Jurorin. 2017 dann die Überraschung: Die Blondine setzte aufgrund ihrer Schwangerschaft bis einschließlich der zehnten Staffel im Jahre 2018 aus. Umso erstaunlicher war ihr Erscheinungsbild in der Auftaktfolge der diesjährigen Staffel: Isabel heizte die Bühne rank und schlank ein wie immer! So kam die Choreografin wieder in Form!

Bei RTL Exklusiv verriet Isabel: Nach der Geburt ihres Sohnes im Herbst 2017 wog sie 15 Kilogramm mehr als vor der Schwangerschaft. Stillen habe ihr nach der Entbindung leider nicht beim Gewichtsverlust geholfen – also stellte die Tänzerin noch im letzten September ihre Ernährung um! Seitdem isst sie nur noch frische und gesunde Zutaten wie Gemüse, außerdem viel Proteine und wenig Kohlenhydrate. Zum Frühstück gibt es zum Beispiel Quark mit Obst. Pizza komme ihr vor dem Sommer nicht wieder auf den Teller. Das ist aber nicht alles!

"Ich mache fast ausschließlich Krafttraining, seit ein paar Wochen richtig krass mit viel Gewicht und ich merke auch einfach, durch die ganze Umstellung ist mein Körper wieder zum Leben erwacht", strahlte die Neu-Mama. In diesen rund sechs Monaten habe sie nicht nur die Schwangerschaftskilos verloren. Mittlerweile habe sie sogar mehr Energie als jemals zuvor – und das sah man ihr am vergangenen Freitag auch an!

