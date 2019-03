Im Herzen ein echter Pfadfinder! Das bewies Taylor Lautner (27), der international vor allem für seine Rolle in "Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl" und als Werwolf Jacob Black in Twilight bekannt ist. Der Schauspieler, der auch als Model erfolgreich ist, bekam nämlich die Notlage eines kleinen Mädchens mit. Nur zu gerne half der VIP der zehnjährigen Pfadfinderin aus der Patsche.

Der 27-Jährige war zum Abendessen in einem Restaurant, als er eine Unterhaltung zwischen seiner Bedienung und einer anderen Kellnerin mitbekam. Die herzzerreißende Geschichte erzählt er bei Instagram und veröffentlichte dazu ein Video des Mädchens. Taylor schreibt: "Ich hörte, wie meine Kellnerin ihrer Kollegin erzählte, dass ihre zehn Jahre alte Tochter Gracie krank geworden ist und es daher nicht schaffen würde, genug Pfadfinder-Kekse zu verkaufen, um ihre Zielvorgabe zu erreichen. Sie war am Boden zerstört, weil sie so viel Arbeit hineingesteckt hatte." Das rührte Taylor zutiefst und er beschloss zu helfen. Ihre Tochter leidet nämlich an einer Bewegungsstörung, die es ihr schwer macht, viel herumzulaufen.

Taylor machte es daher eine umso größere Freude, der Kleinen weiterzuhelfen, indem er ihr eine große Menge Kekse abkaufte und sie damit ein Stück näher an ihr Verkaufsziel brachte. "Du kannst es nie wissen, aber schon eine kleine Geste kann viel bewirken und für jemanden die Welt bedeuten", beendet er seinen Insta-Post.

Getty Images Taylor Lautner bei den Breeders' Cup World Championships 2016

Getty Images Taylor Lautner beim iHeartRadio Music Festival

Nicky Nelson / WENN.com Taylor Lautner bei den Breeders' Cup World Championships 2016

