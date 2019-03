Sie kann wirklich stolz auf sich sein! Eigentlich teilt Filmikone Diane Kruger (42) nur selten Aspekte ihres Privatlebens. So hielt die Lebensgefährtin von Norman Reedus (50) auch ihre kürzliche Schwangerschaft stolze zehn Monate geheim – das erste und einzige Schwangerschaftsfoto teilten die beiden tatsächlich erst nach der Entbindung! Vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter gewährt Diane erneut einen Blick unter ihre Klamotten: Jetzt präsentiert sie ihr heimlich antrainiertes, stahlhartes Sixpack!

In ihrem Post auf Instagram strotzt der Filmstar vor Selbstbewusstsein: Diane trägt obenrum lediglich ein Bikinitop und beteuert: "Gebe ich an? Zur Hölle, ja. Denn es war harte Arbeit, meine Bauchmuskeln wiederzubekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass das nach einer Schwangerschaft möglich wäre und vor allem in meinem Alter", gibt die 42-Jährige zu.

Noch bewundernswerter als Dianes durchtrainierter After-Baby-Body ist höchstens ihr nächstes Statement: "Ich habe keinen Trainer, aber ich habe mich dafür eingesetzt, meinen Körper zurückzubekommen", erklärt das ausgepowerte Model.

Instagram / bigbaldhead Norman Reedus und seine Tochter

Instagram / dianekruger Diane Kruger, Model

Instagram / bigbaldhead Diane Kruger und Norman Reedus

