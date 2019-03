Oh, oh! Geht Nazan Eckes (42)' Teilnahme bei Let's Dance etwa gleich mit einem Riesenkrach los? Bei der großen Kennenlern-Show hätte sich die Moderatorin eigentlich über ihren ausgewählten Tanzpartner sehr freuen können: Die Fernsehschönheit tritt den Tanzwettbewerb mit dem erfahrenen Profi Christian Polanc (40), der seit der zweiten Staffel von "Let's Dance" dabei ist, an. Kurz nach dieser Verkündigung redet Nazan allerdings nicht um den heißen Brei herum: Sie sieht schon jetzt Zoff kommen!

Im Interview mit RTL verrät die 42-Jährige: "Ich habe auch echt ein bisschen Angst. Es ist ja schon bekannt, dass er nicht besonders zimperlich ist und ich glaube jetzt schon, dass wir uns, glaube ich, viel streiten werden. Temperament haben wir beide", meinte Nazan. Das scheint ihr Parkett-Kollege sogar ähnlich zu sehen – nach einem kurzen "Echt jetzt?" musste Christian sogar zustimmend schmunzeln.

Trotz Streit-Vorhersage ist Nazan mit ihrem Profitänzer glücklich: "Ich wusste, das muss jemand sein, der Ecken und Kanten hat und mir sagt: 'Pass mal auf, junge Frau, ich mache hier die Regeln und das läuft so und so', weil sonst höre ich nicht, sonst mache ich, was ich will." Seinem Lachen nach zu urteilen, als er das hörte, kann Christian offensichtlich damit umgehen! Die beiden scheinen ein Paar mit großem Potenzial zu sein oder denkt ihr, Christian ist zu streng? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Nazan Eckes bei der Kennenlern-Show von "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / christianpolanc Nazan Eckes und Christian Polanc

Anzeige

Getty Images Christian Polanc, Profitänzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de