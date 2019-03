Ricky Gervais (57) ist zurück! Von 2001 bis 2003 sorgte der Schauspieler in der britischen Comedy-Serie "The Office" – die als Vorbild für den deutschen Klassiker Stromberg gilt – in seiner Rolle als bitterböser Chef David Brent für jede Menge Lacher. Auch seine neue Show "After Live" ist gewohnt sarkastisch und voll von bösem Humor. Eine Szene des Netflix-Hits brachte allerdings auch hartgesottene Fans an ihre Grenzen: Sie mussten sich fast übergeben!

Der Grund: In einer Szene besucht Rickys TV-Charakter Tony mit einem Kumpel eine Nachbarin. Die hat eine süße Nachspeise kreiert – aus ihrer abgepumpten Muttermilch. Während sein Freund das Dessert "wie ein Labrador" verschlingt, muss Tony würgen. Das selbstgemachte Brot aus "Vaginalhefe" ist dann auch für die Zuschauer offenbar zu viel. "Ich habe gelacht, ich habe geweint, weil ich fast gebrochen habe. Was für eine verdammt fantastische Show", "Lustig, bewegend und aufbauend. Eine absolute Freude. Werde jetzt gehen und nochmal brechen" und "Eine Storyline, bei der eine Frau Brot mit ihrer Vaginalhefe und Pudding aus ihrer Muttermilch macht, kann nur von Ricky Gervais produziert werden", lauten nur drei der belustigten und zugleich angewiderten Twitter-Kommentare.

Die Serie "After Life" handelt vom Leben des Kleinstadtjournalisten Tony, der mit seiner zynischen und unfreundlichen Art die Nerven seiner Mitmenschen strapaziert. Seit seine Frau gestorben ist, hat er es abgeschrieben, nett zu sein und bleibt trotz seiner Einstellung immer bei der Wahrheit.

