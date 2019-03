Geht sie damit zu weit? Die psychedelische Droge LSD war besonders unter den Hippies der 60er Jahre beliebt – einige Künstler sollen ihre Erfahrungen mit der Droge in ihren Werken verarbeitet haben. So sollen zum Beispiel die Beatles in "Lucy In The Sky With Diamonds" von einem LSD-Rausch singen. Doch 1966 wurde die Substanz in den USA verboten. Eine denkt jedoch, dass es ein Comeback geben könne: Gwyneth Paltrow (46)!

Im Interview mit der New York Times wird Gwyneth gefragt, was der neue große Trend sein werde. Ihre überraschende Antwort lautet: "Ich denke, die Art und Weise, wie psychedelische Mittel die körperliche und psychische Gesundheit und Abhängigkeit beeinflussen, wird immer mehr im Mainstream ankommen." Eingenommen habe sie diese Substanzen nie. Ihrer Meinung nach gebe es eine Verknüpfung zwischen der Welt, die man im Hier und Jetzt wahrnehmen würde und einem "universellem kosmischen Etwas".

Der Reporter hatte ihr diese Frage gestellt, nachdem die 46-Jährige zuvor herausgestellt hatte, dass sie ein Gespür für Trends habe, wie beispielsweise den der glutenfreien Ernährung. Als sie 2015 ein Kochbuch mit glutenfreien Rezepten veröffentlichte, sei die Presse sehr negativ gewesen, erzählt sie der New York Times. Das habe sich danach drastisch geändert.

Splash News Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Getty Images Gwyneth Paltrow, Hollywood-Star

Getty Images Gwyneth Paltrow

